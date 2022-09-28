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Шесть лет за лишний ноль: таксист украл у пенсионерки десять тысяч рублей в Москве

Степан Жирнов
Происшествия
Шесть лет за лишний ноль: таксист украл у пенсионерки десять тысяч рублей в Москве
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Тихорецкий бульвар Карта всех событий

В районе Марьино таксист обворовал пенсионерку на 10 тысяч рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО в среду, 28 сентября.

По информации ведомства, 80-летняя москвичка заказала себе такси до дома на Братиславской улице через мобильное приложение. Прибывший шофер довез ее до указанного места. За услугу он указал стоимость в 1107 рублей.

Пенсионерка захотела оплатить поездку переводом с карты, но не смогла справиться самостоятельно. Таксист предложил ей свою помощь. Злоумышленник взял телефон пожилой москвички и перечислил деньги, после чего высадил пассажирку и уехал. Через некоторое время женщина заметила, что с ее счета списали 11 070 рублей. Пострадавшая обратилась в полицию.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В результате оперативно-разыскных действий подозреваемого задержали на Тихорецком бульваре. Им оказался 31-летний москвич. Деньги к моменту поимки мужчина потратил.

На данный момент подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

Еще одна кража произошла в столице 27 сентября. Злоумышленник похитил аккумулятор из одной машины, чтобы угнать другую.

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