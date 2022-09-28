Актер сериала «Слэшер» Роберт Кормье скончался в возрасте 33 лет

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В возрасте 33 лет ушел из жизни канадский актер Роберт Кормье. Причиной смерти стали травмы, полученные в результате падения. Об этом в среду, 28 сентября, сообщило издание The Hollywood Reporter.

По данным издания, о смерти актера сообщила его сестра. Он скончался в пятницу, 23 сентября, в здании больницы. Туда его доставили с многочисленными травмами после падения.

— Роберт был спортсменом, актером и отличным братом. У него была страсть помогать другим, и он всегда стремился достичь большего. На протяжении всей своей жизни он оказал влияние на многих людей, будь то семья, товарищи по команде, друзья, — цитирует сестру Lenta.ru.

Роберт Кормье родился 14 июня 1989 года. Актер обучался в Академии актерского мастерства кино и на телевидении в Торонто, которую окончил в 2014 году. Через два года он сыграл эпизодическую роль в сериале «Назначенный выживший». Однако наибольшую известность Кормье приобрел благодаря ролям в таких проектах, как «Слэшер», «Хартленд», «Американские боги» и «Выкуп».