«Сигналы Зеленскому»: зачем на Западе «раскручивают» командующего ВСУ Залужного

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Западные страны прорабатывают сценарий, при котором главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный может занять должность президента страны. Его приглашение на интервью в The Time не случайно и носит свой характер. Такое мнение «Вечерней Москве» высказал политолог Сергей Маркелов.

Однако специалист считает, что публичная демонстрация подобного сценария может говорить о готовящейся хитрости со стороны коллективного Запада.

— Я имею в виду, что слитая информация, как правило, это некое тестирование, перепроверка закулисных вещей. Да, периодически идет вброс в информационное поле, что ищется преемник Зеленского, новый руководитель Украины. В принципе, существует очевидная логика в том, что украинским главой может стать военный, — пояснил он.

При этом эксперт предположил, что появление Залужного на информационных стендах стоит расценивать как тестирование всей украинской правительственной верхушки.

— Это сигналы больше Зеленскому, чем сигналы Залужному. С другой стороны, Зеленский может воспринять это как пиар ВСУ, — заявил Маркелов.

Политолог напомнил, что в августе возник конфликт у Украины с коллективным Западом, который повлиял на дальнейшую ситуацию.

— Он звучал так: «Ребят, мы вам там накидали пять–шесть миллиардов, а где результат?» И в августе это привело к тому, что Зеленский обратился за военной интеллектуальной помощью западных стран, которые подсказали, как обострить конфликт и доказать Западу свою пригодность, — разъяснил он.

Однако собеседник «ВМ» сомневается в том, что Украине как-либо поможет смена режима в государстве. По его словам, в стране огромное количество внутренних проблем, которые не позволяют Киеву искать пути развития.

— При этом Украине ничего не поможет. Воюющее государство, абсолютно ослабленное, государство-банкрот. Сейчас, кого на Украине ни поставь — хоть Залужного, хоть Иисуса Христа, хоть любого украинского бога, — это не поможет. Это государство с двойным банкротством по бюджету: у них 200 процентов долга, — отметил эксперт.

Также специалист добавил, что по разным экспертным подсчетам Украина потеряла из-за сложившихся обстоятельств 35–45 процентов своей экономики.

— Это государство, которое почти не имеет выхода к морю — это для Украины смерть. Страна становится все больше и больше иллюзорной. Сегодня Украина полностью зависит от коллективного Запада. Все решается сейчас не в Киеве, — уверяет Маркелов.

При этом политолог оценил вероятность появления Залужного на должности президента Украины.

— С точки зрения коллективного Запада Залужный может заменить Зеленского, потому что там олигархический слой разрушен, политиков в принципе нет. Если подумать, а откуда может взяться этот человек, который заменит Зеленского? Даже те, кто говорит от имени Украины, — их всего трое: это сам Зеленский, Подоляк и Арестович. Раскручивать некого, поэтому остаются военные. Залужный — самая очевидная кандидатура, — заключил он.