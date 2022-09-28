Диетолог Круглова рассказала, почему коровье и козье молоко полезнее растительного

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Коровье и козье молоко намного полезнее растительного, поскольку в них содержится достаточное количество белка и кальция. Об этом рассказала врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова.

— К сожалению, растительное молоко содержит гораздо меньше белка. Если сравнить все виды растительного молока, то только соевое содержит белка примерно столько, сколько коровье или козье. С точки зрения содержания кальция тоже проигрывает, либо кальция нет совсем, — сказала она.

Специалист подчеркнула, что при выборе альтернативного молока следует обратить внимание на тот продукт, в котором выше содержание кальция. Круглова также отметила, что молочные продукты входят в число базовых и обязательно должны быть в рационе. Однако детям в первый год жизни не стоит давать цельное коровье молоко. Лучший вариант для малышей — грудное вскармливание, а если это невозможно, тогда ребенку нужно подобрать адаптированные молочные смеси, передает URA.RU.

Недавно врач-диетолог Дарья Русакова рассказала, что после 40 лет стоит уменьшить рацион продуктов, содержащих насыщенные жиры и быстро усвояемые углеводы, поскольку с возрастом организм человека вырабатывает все меньше ферментов, способных расщепить «тяжелую» пищу.