Как в период стрессов и неопределенности сохранить здоровую атмосферу в семье

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Негативные и тревожные новости нередко вызывают стресс, а их обсуждение, столкновение позиций часто приводят к серьезным спорам и разногласиям. Причем не только в обществе, но даже среди родных людей. Как не позволить эмоциям уничтожить отношения с близкими, какие методы позволят в неспокойное время сохранить здоровую обстановку в семье, «Вечерняя Москва» узнала у семейного психолога Андрея Зберовского.

По его словам, всем, кто любит устраивать «дебаты» со своими близкими в связи с тревожной новостной повесткой, стоит запомнить, что родные — это единственные люди, которые, несмотря на разногласия, остаются преданными и любят вас:

— У вас других родных нет и не будет, помните это всегда. Кроме того, каждое поколение наших граждан сталкивалось с глобальными проблемами. Наши бабушки и дедушки видели страшную войну и прошли голод. Мы пережили лихие 90-е, а недавно мы смогли остаться в живых, несмотря на то что в мире бушевала смертоносная болезнь. К нынешним жизненным обстоятельствам нужно относиться как к очередному этапу перемен.

Эксперт отметил, что очень важно в период потрясений стараться не впадать в панику:

— Конечно, даже родного человека вы не можете заставить отказаться от прочтения новостей, что могло бы позволить избежать повышенной тревожности. Но вы можете своим собственным примером показать, как можно себя вести в период кризисных ситуаций. Продолжайте работать, старайтесь двигаться по карьерной лестнице, докажите на собственном примере, как можно воспользоваться настоящим временем максимально правильно.

По словам Зберовского, сейчас золотой период для тех, кто хочет строить карьеру, ведь из страны, по его словам, уехало огромное число специалистов из разных индустрий, и во многих компаниях вскоре возникнет кадровый голод:

— Немыслимое число вакансий появится в ближайшее время. Объясните близким, что сейчас есть прекрасный шанс получить новую работу или занять желаемую должность. Предлагайте людям выбирать путь развития и роста, а не самоуничтожения.

По словам эксперта, когда родные воочию увидят, как вам удалось достичь успеха, сохранить самообладание и не потерять рассудок, сопоставляя со своим состоянием разбитости и тревожности, они, по словам спикера, начнут тоже предпринимать попытки выйти из кризиса:

— Только ваш положительный пример может стать лучшим и сильным аргументом, доказывающим, что жизнь продолжается и останавливаться нельзя.

В пример психолог привел период перестройки и войн, когда некоторые люди, предполагая, что жизнь закончилась, отказывались от семьи и рождения детей:

— Даже в войну люди женились и привносили в этот мир потомство. А те, кто был в панике, боялся жить и строить свое будущее, так и остались одиноки и разбиты.

Нынешние условия никак не мешают, по мнению специалиста, жить привычным образом, сохраняя хорошие отношения с родными, и не отказываться от своих желаний и жизненных целей.