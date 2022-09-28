В Госдуму внесли проект об отсрочке призыва для многодетных отцов

Фото: Пресс-служба Госдумы

Законопроект, согласно которому отцам многодетных семей, воспитывающих трех и более детей в возрасте до 18 лет, предоставляется отсрочка от частичной мобилизации, был внесен в Госдуму. Информация об этом появилась в базе данных ГД.

Инициаторами законопроекта стали члены фракции КПРФ.

— На заседании Государственной Думы 27 сентября 2022 года было озвучено предложение внести изменение в действующее законодательство, освободив от частичной мобилизации многодетные семьи, имеющие не четырех, а трех и более детей, поднять возраст детей до 18 лет, а для детей, обучающихся по очной форме обучения — до 23 лет, — отмечается в документе.

Законопроект направлен на защиту прав несовершеннолетних и реализацию демографической политики РФ.

«Вечерняя Москва» собрала ответы на основные вопросы о частичной мобилизации в словах российских официальных лиц и в заявлениях ведомств. Так, президент России Владимир Путин подчеркнул, что при частичной мобилизации призовут запасников с военным опытом. Также отмечается, что в рамках призыва не будут мобилизовывать студентов и срочников.