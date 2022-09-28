Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

В Госдуму внесли проект об отсрочке призыва для многодетных отцов

Георгий Соланович
Общество
В Госдуму внесли проект об отсрочке призыва для многодетных отцов
Фото: Пресс-служба Госдумы

Законопроект, согласно которому отцам многодетных семей, воспитывающих трех и более детей в возрасте до 18 лет, предоставляется отсрочка от частичной мобилизации, был внесен в Госдуму. Информация об этом появилась в базе данных ГД.

Инициаторами законопроекта стали члены фракции КПРФ.

— На заседании Государственной Думы 27 сентября 2022 года было озвучено предложение внести изменение в действующее законодательство, освободив от частичной мобилизации многодетные семьи, имеющие не четырех, а трех и более детей, поднять возраст детей до 18 лет, а для детей, обучающихся по очной форме обучения — до 23 лет, — отмечается в документе.

Законопроект направлен на защиту прав несовершеннолетних и реализацию демографической политики РФ.

«Вечерняя Москва» собрала ответы на основные вопросы о частичной мобилизации в словах российских официальных лиц и в заявлениях ведомств. Так, президент России Владимир Путин подчеркнул, что при частичной мобилизации призовут запасников с военным опытом. Также отмечается, что в рамках призыва не будут мобилизовывать студентов и срочников.

Госдума Законы Мобилизация
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Даниил Путянин
Даниил Путянин

Чистый воздух — главное богатство

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Сам себе инвестор

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Иезуитская ситуация с визами

Александр Лосото
Александр Лосото

Бухгалтерия против морали

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Осень — красота зрелости

Сергей Ромашкин
Сергей Ромашкин

Туризм активно развивается

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Надежда без Шенгена

Все мнения
О проекте