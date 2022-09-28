Мостуризм запустил образовательный IT-маршрут для школьников и студентов

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Мостуризм совместно с комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга, департаментом инвестиционной и промышленной политики столицы и компанией VK запустил образовательный IT-маршрут для школьников и студентов. Об этом в среду, 28 сентября, сообщили в пресс-службе ведомства.

Как отмечается, маршрут стал частью туристического проекта Москвы и Санкт-Петербурга «Два города — миллион впечатлений». Первыми участниками познавательных экскурсий стали 20 учащихся, среди них финалисты и полуфиналисты Всероссийского конкурса «Большая перемена».

Образовательный маршрут прошел в трех локациях: штаб-квартира компании VK, павильон «Умный город» на ВДНХ и ОЭЗ «Технополис Москва». Посетители узнали о новых проектах и цифровых решениях для благоустройства столицы, говорится в сообщении.

До этого заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что на ВДНХ расширили покрытие городской сети Wi-Fi. Сейчас она доступна от арки главного входа до площади Промышленности и ракеты-носителя «Восток». Благодаря высокой скорости подключения, которую обеспечивает современное оборудование, гости выставки могут быстро скачивать и отправлять файлы, смотреть видео и совершать онлайн-звонки.