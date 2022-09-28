Еврокомиссия предложила ввести потолок цен на нефть из РФ

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Еврокомиссия предложила новый пакет санкций в отношении России, он предполагает введение потолка цен на нефть из РФ. Об этом сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в среду, 28 сентября.

Помимо этого, новые рестрикции включают в себя запрет на импорт российских продуктов на семь миллиардов евро и расширение списка запрещенных к экспорту в РФ товаров сферы авиации, электроники и химических веществ.

Ляйен добавила, что ЕК предложила ввести и персональные санкции. Они направлены против лиц, которые будут обходить рестрикции против России, а также против представителей Минобороны РФ, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Новость дополняется.

«Вечерняя Москва» в беседе с экспертами решила выяснить, какие санкционные направления в первую очередь могут быть затронуты в новом пакете Евросоюза. Политолог Сергей Маркелов считает, что все санкции, которые появятся в восьмом пакете, можно разделить на два типа.