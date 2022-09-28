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Минфин предложил повысить налог на прибыль экспортеров СПГ с 2023 года

Елена Самойлова
Экономика
Минфин предложил повысить налог на прибыль экспортеров СПГ с 2023 года
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Минфин предложил повысить налог на прибыль для экспортеров сжиженного природного газа (СПГ) с начала 2023 года до конца 2025 года. Соответствующие данные приводятся в поправках к Налоговому кодексу РФ, внесенных в Госдуму.

— Для организаций, которые в отчетном (налоговом) периоде осуществляют производство газа природного в сжиженном состоянии из газа природного в газообразном состоянии и его реализацию на экспорт и которым выдана лицензия на осуществление исключительного права на экспорт газа в соответствие с законодательством РФ в налоговых периодах, начало которых приходится на период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2025 года включительно, устанавливается налоговая ставка в размере 32 процента, — говорится в документе.

Согласно тексту, 15 процентов от налога должно пойти в федеральный бюджет, а 17 — в бюджеты субъектов РФ. При этом дополнительные доходы федерального бюджета от повышения налога оцениваются в 200 миллиардов рублей в 2023 году, передает ТАСС.

До этого британская газета Financial Times сообщила, что американские производители сланцевого газа и нефти не смогут резко увеличить поставки в страны Европы, которая рискует столкнуться с энергетическим кризисом предстоящей зимой.

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