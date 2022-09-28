Глава МИД Венгрии: Антироссийские санкции ЕС привели к энергетическому кризису

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Антироссийские санкции, введенные Евросоюзом, обернулись для ЕС энергетическим кризисом. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в среду, 28 сентября.

— Санкции Брюсселя ввергли Европу в энергетический кризис. <...> Эту ситуацию необходимо разрешить, а для этого необходимы новые партнеры, — заявил Сийярто, комментируя конфликт на Украине. Его слова передает ТАСС.

Проблемы в энергетике Евросоюза не решатся без участия России. Чтобы успешно решить этот вопрос, страны ЕС должны пойти на переговоры и пересмотреть санкционную политику в отношении РФ. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал аналитик, международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов.

Специалист уверен, что быстро найти нефть и газ взамен российским поставкам не получится. Из-за высоких цен часть производств из Европы перенесут в Азию и США. При этом в США перейдет больший процент. Америке европейский энергетический кризис невероятно выгоден, подчеркнул Демидов.