Французы обвинили США в инцидентах на «Северных потоках»

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Читатели французской газеты Le Figaro пришли к выводу, что США — единственная страна, которой выгодно нарушить газовое сообщение России и Европы.

Как уточняется, именно Вашингтон в случае нарушения работы газопроводов получит финансовую и геополитическую выгоду.

— Кому выгодно преступление? Уж точно не русским. Ищите в другом месте тех, у кого есть средства для проведения такой операции и интерес в ослаблении Германии, — авангарда Европы, написал один из пользователей.

По мнению комментаторов, Штатам абсолютно не нужен «Северный поток», поскольку оба газопровода препятствуют их собственному экспорту газа в Европу. Кроме того, читатели газеты выразили опасения, что вскоре могут последовать и другие диверсии.

— Перерезание подводных кабелей, крушение TGV, нападения и прочее. Принимаем ли мы меры для защиты наших интересов? Нет! У русских нет интереса саботировать эти трубопроводы, которые они и так прекрасно контролируют с помощью клапанов — можно открыть или закрыть! Ищите страны, которые хотят, чтобы конфликт затянулся, и не хотят, чтобы их более «тепленькие» союзники, вскормленные этими трубами, подвели их, — поделились пользователи.

Французы также напомнили, что американское руководство пригрозило французским компаниям санкциями, если те захотят принять участие в строительстве «Северного потока — 2», передает РИА Новости.

Эксперт Агентства нефтегазовой информации Александр Хуршудов в разговоре с «Вечерней Москвой» назвал возможные причины аварий. По его словам, важно дождаться уточнений по произошедшей ситуации — тогда можно будет делать конкретные выводы.