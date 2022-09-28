Си Цзиньпин впервые появился на публике после саммита ШОС

Фото: Paul Kagame / CC BY-NC-ND 2.0

Председатель КНР Си Цзиньпин в среду, 28 сентября, посетил выставку в Пекине, посвященную достижениям Китая за последнее десятилетие, и таким образом впервые появился на публике после саммита ШОС. Видеоролик с Си показал телевизионный канал CGTN.

На выставке также присутствовали премьер Госсовета КНР Ли Кэцян и другие руководители страны. Председатель КНР в своем выступлении призвал к «лучшему пониманию значения глубоких изменений в течение этого периода» в истории Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК), реформ, развития социализма и китайской нации в целом.

Си также отметил, что КПК в 2021 году помог КНР решить проблемы, которые долгое время «стояли на повестке дня, но так и не были решены», передает ТАСС.

На 1 октября в Китае намечено празднование 73-й годовщины образования республики. На этом фоне в Сети распространились неподтвержденные слухи о государственном перевороте в стране и переходе власти к военным. Также появилась информация о том, что в аэропорту Пекина отменили шесть тысяч рейсов.

Однако выяснилось, что в аэропорту Шоуду отметили только 491 рейс, а в аэропорту Дасин — 430. Вылетели, соответственно, 332 и 278 бортов. Отмены и задержки рейсов в Китае происходят регулярно по причине погодных условий или эпидемиологической ситуации. Так, сообщения о возможном госперевороте в Китае не подтвердились.