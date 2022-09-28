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Эксперты обсудили будущее управленческих профессий

Оксана Васильева
Общество
Эксперты обсудили будущее управленческих профессий
Фото: Пресс-служба Форума

27 сентября в Москве прошел IV форум «Будущее управленческих профессий. Топ-менеджер: взгляд 360», организованный Ассоциацией менеджеров.

Эксперты и участники дискуссии обсудили направления развития как личностных качеств, так и и профессиональных компетенций топ-менеджеров будущего. Ежегодно специально к форуму Ассоциация менеджеров совместно с экспертами Центра научно-технологического развития ИСИЭЗ НИУ ВШЭ проводит специализированное форсайт–исследование. В этом году в нем приняли участие около 250 российских управленцев. В фокусе исследования — изменения стратегии развития российского бизнеса в новой реальности, угрозы и возможности, тренды и труднопрогнозируемые события - джокеры.

— Самое важное сейчас — не допустить остановки бизнеса, надо продолжать работать. И работать придётся с высочайшей эффективностью, теперь это уже не способ получения собственниками большей прибыли. Теперь эффективность менеджмента есть основа выживания компании. Благодаря ответственности и профессионализму управленцев экономика стабильно функционирует», — уверен первый заместитель исполнительного директора Ассоциации менеджеров Вадим Ковалев.

В рамках форума прошли пленарное заседание и три трека: «Цифровая трансформация и технологическая независимость», «Топ-менеджер, как амбассадор бренда: личный бренд vs интересы бизнеса», «Управляя, развивайся. Образование для топ-менеджера».

Событие традиционно приурочено к публикации результатов рейтинга «Топ-1000 российских менеджеров», где определены самые эффективные российские высшие руководители и директора по 16 функциональным направлениям.

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