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Мобилизованных россиян освободят от оплаты некоторых нотариальных услуг

Елена Самойлова
Общество
Мобилизованных россиян освободят от оплаты некоторых нотариальных услуг
Фото: Вечерняя Москва

Граждане, участвующие в частичной мобилизации, при обращении за рядом социально значимых нотариальных действий будут полностью освобождены от оплаты услуг правового и технического характера. Соответствующее заявление сделал вице-спикер Совет Федерации Николай Журавлев в среду, 28 сентября.

—В Совете Федерации приветствуют решение правления Федеральной нотариальной палаты о предоставлении льгот мобилизованным гражданам при их обращении за рядом социально значимых нотариальных действий, — сказал сенатор.

Журавлев отметил, что в первую очередь мобилизованным могут понадобиться удостоверения различных видов доверенностей, в том числе на распоряжение имуществом, совершение сделок, выдача согласий законных представителей, опекунов, попечителей на юридически значимые действия для несовершеннолетних детей и ряд других.

По его словам, Федеральная нотариальная палата предложила создать в регионах «дежурные нотариальные конторы», которые будут работать даже в выходные дни. Кроме того, мобилизованные смогут получить необходимые услуги без очереди в любой нотариальной конторе страны при предъявлении повестки, цитирует Журавлева пресс-служба СФ.

До этого министерство обороны России открыло горячую линию для родственников мобилизованных граждан, где они смогут получить ответы на вопросы о местонахождении мобилизованных родственников, а также актуальную информацию по вопросам частичной мобилизации.

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