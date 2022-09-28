Минобороны открыло горячую линию для родственников мобилизованных

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Министерство обороны России открыло горячую линию для родственников мобилизованных граждан. Об это в среду, 28 сентября, сообщили в пресс-службе министерства.

— В целях оперативного информирования родственников граждан, призванных в ходе частичной мобилизации, и военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, в Национальном центре управления обороной РФ открылась круглосуточная «горячая линия», — говорится в сообщении.

Уточняется, что граждане смогут получить ответы на вопросы о местонахождении мобилизованных родственников, а также актуальную информацию по вопросам частичной мобилизации.

Телефоны горячей линии: 8 (800) 100-77-07 8 (495); 498-43-54; 8 (495) 498-34-46, говорится в Telegram-канале «Минобороны России».

Проходящие срочную службу в армии россияне не подпадают под частичную мобилизацию. Однако их могут мобилизовать после увольнения в запас.

Представитель главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил России Владимир Цимлянский дал разъяснения по поводу того, какие категории граждан подлежат частичной мобилизации.

Форма для получения IT-специалистами отсрочки от призыва появилась на портале госуслуг. Для подачи заявления на отсрочку нужно сначала заполнить в кадрах форму-подтверждение от работодателя и подписать УКЭП гендиректора.