Срочников могут мобилизовать после их увольнения в запас

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Проходящие срочную службу в армии россияне не подпадают под частичную мобилизацию. Однако их могут мобилизовать после увольнения в запас. Об этом сообщается в среду на портале Объясняем.рф.

Уточняется также, что россияне, у которых есть военный билет с отметкой, что его обладатель не проходил службу, тоже могут быть призваны в рамках мобилизации, но не в приоритетном порядке, говорится на портале.

Форма для получения IT-специалистами отсрочки от призыва появилась на портале госуслуг. Для подачи заявления на отсрочку нужно сначала заполнить в кадрах форму-подтверждение от работодателя и подписать УКЭП гендиректора.

Представитель главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил России Владимир Цимлянский дал разъяснения по поводу того, какие категории граждан подлежат частичной мобилизации.

27 сентября Минцифры распространило список из 195 специальностей и приоритетных направлений подготовки высшего образования, которые подходят под критерии освобождения от частичной мобилизации для специалистов из сферы IT и связи.