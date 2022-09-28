Анну Семенович признали угрозой нацбезопасности на Украине

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Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению Службы безопасности Украины (СБУ) внесло российскую певицу Анну Семенович в перечень лиц, угрожающих национальной безопасности. Об этом стало известно в среду, 28 сентября.

По данным СМИ, запрет на въезд в страну ввели из-за того, что Семенович поддержала политику российского руководства. Кроме того, певица навещала военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.

Как уточняется, ограничения в отношении артистки начали действовать с 26 сентября. Сейчас в черном списке украинского минкульта находятся 210 человек, передает ТАСС.

На прошедшей неделе в Россию вернулись отечественные знаменитости Алла Пугачева и Валерий Меладзе. Певец и лидер рок-коллектива «7Б» Иван Демьян порассуждал о подобном поведении российских «возвращенцев». Музыкант отметил, что сбежавшие коллеги жили и творили в России, а затем в трудную минуту решили оставить родину и народ. Он призвал их извиниться перед россиянами.