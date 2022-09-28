Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Анну Семенович признали угрозой нацбезопасности на Украине

Елена Самойлова
Общество
Анну Семенович признали угрозой нацбезопасности на Украине
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению Службы безопасности Украины (СБУ) внесло российскую певицу Анну Семенович в перечень лиц, угрожающих национальной безопасности. Об этом стало известно в среду, 28 сентября.

По данным СМИ, запрет на въезд в страну ввели из-за того, что Семенович поддержала политику российского руководства. Кроме того, певица навещала военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.

Как уточняется, ограничения в отношении артистки начали действовать с 26 сентября. Сейчас в черном списке украинского минкульта находятся 210 человек, передает ТАСС.

На прошедшей неделе в Россию вернулись отечественные знаменитости Алла Пугачева и Валерий Меладзе. Певец и лидер рок-коллектива «7Б» Иван Демьян порассуждал о подобном поведении российских «возвращенцев». Музыкант отметил, что сбежавшие коллеги жили и творили в России, а затем в трудную минуту решили оставить родину и народ. Он призвал их извиниться перед россиянами.

Украина Знаменитости Анна Семенович
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Даниил Путянин
Даниил Путянин

Чистый воздух — главное богатство

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Сам себе инвестор

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Иезуитская ситуация с визами

Александр Лосото
Александр Лосото

Бухгалтерия против морали

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Осень — красота зрелости

Сергей Ромашкин
Сергей Ромашкин

Туризм активно развивается

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Надежда без Шенгена

Все мнения
О проекте