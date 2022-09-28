Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Британский сантехник выиграл миллионы в лотерею и спустил все деньги на наркотики

Евгений Белоусов
В мире
Британский сантехник выиграл миллионы в лотерею и спустил все деньги на наркотики
Фото: Unsplash

Британский сантехник Джошуа Уинслет выиграл в лотерею 13,5 миллиона фунтов стерлингов, увлекся гедонизмом и стал наркоманом. Об этом в среду, 28 сентября, сообщает Daily Star.

Мужчина сорвал джекпот еще в 2017 году. Тогда он сразу же бросил работу и приобрел недвижимость в Южной Австралии и Новой Зеландии. Несмотря на то, что финансами Уинслета управляли его родители, он потратил оставшиеся деньги на оружие и наркотики.

В 2020 году в его дом нагрянули сотрудники полиции, которые обнаружили там кокаин, марихуану, а также большое количество огнестрельного оружия и боеприпасов. Так, в холодильнике 22-летнего победителя полицейские нашли пачку энергетиков Red Bull и суповую тарелку, наполненную кокаином.

Дом Уинслета находился в ужасном состоянии: дорогая техника соседствовала с горами мусора. Примерно так же дела обстояли и в остальных домах победителя лотереи. Как выяснила полиция, Уинслет регулярно устраивал шумные вечеринки с алкоголем и наркотиками.

Уинслет был арестован. Его обвинили в сбыте психоактивных веществ и хранении нелицензированного огнестрельного оружия. Сам же бывший сантехник признался, что после победы он быстро потерял интерес к жизни и решил придерживаться принципов гедонизма, передает Lenta.

Недавно подмосковные полицейские задержали наркокурьера, у которого изъяли полтора килограмма героина. Пакет с наркотиками они нашли под задним сидением автомобиля задержанного.

По словам самого наркокурьера, наркотики его попросил перевезти знакомый, пообещав за это пять тысяч рублей.

Сантехника Лотереи Великобритания Наркотики
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Даниил Путянин
Даниил Путянин

Чистый воздух — главное богатство

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Сам себе инвестор

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Иезуитская ситуация с визами

Александр Лосото
Александр Лосото

Бухгалтерия против морали

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Осень — красота зрелости

Сергей Ромашкин
Сергей Ромашкин

Туризм активно развивается

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Надежда без Шенгена

Все мнения
О проекте