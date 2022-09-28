Британский сантехник выиграл миллионы в лотерею и спустил все деньги на наркотики

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Британский сантехник Джошуа Уинслет выиграл в лотерею 13,5 миллиона фунтов стерлингов, увлекся гедонизмом и стал наркоманом. Об этом в среду, 28 сентября, сообщает Daily Star.

Мужчина сорвал джекпот еще в 2017 году. Тогда он сразу же бросил работу и приобрел недвижимость в Южной Австралии и Новой Зеландии. Несмотря на то, что финансами Уинслета управляли его родители, он потратил оставшиеся деньги на оружие и наркотики.

В 2020 году в его дом нагрянули сотрудники полиции, которые обнаружили там кокаин, марихуану, а также большое количество огнестрельного оружия и боеприпасов. Так, в холодильнике 22-летнего победителя полицейские нашли пачку энергетиков Red Bull и суповую тарелку, наполненную кокаином.

Дом Уинслета находился в ужасном состоянии: дорогая техника соседствовала с горами мусора. Примерно так же дела обстояли и в остальных домах победителя лотереи. Как выяснила полиция, Уинслет регулярно устраивал шумные вечеринки с алкоголем и наркотиками.

Уинслет был арестован. Его обвинили в сбыте психоактивных веществ и хранении нелицензированного огнестрельного оружия. Сам же бывший сантехник признался, что после победы он быстро потерял интерес к жизни и решил придерживаться принципов гедонизма, передает Lenta.

Недавно подмосковные полицейские задержали наркокурьера, у которого изъяли полтора килограмма героина. Пакет с наркотиками они нашли под задним сидением автомобиля задержанного.

По словам самого наркокурьера, наркотики его попросил перевезти знакомый, пообещав за это пять тысяч рублей.