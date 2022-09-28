Эксперт заявил о необходимости «выращивать» специалистов в сфере IT за год

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Экономика сейчас не уделяет должного внимания искусственному интеллекту, нейронным сетям, IT и цифровизации, но компании учатся переориентироваться. Об этом в среду, 28 сентября, сопредседатель Совета ТПП РФ по развитию информационных технологий и цифровой экономики, глава Совета Фонда развития цифровой экономики

— Мы сейчас настраиваемся на другую волну. Катастрофичности никакой нет, но нам предстоит очень много работы. Нужно срочно придумать, как остановить отток специалистов либо пополнить их ряды. Возможно, надо принимать решения сходные с теми, как было во время Великой Отечественной войны, когда выпускали летчиков через три месяца обучения, — сказал он.

По его словам, квалифицированными IT-специалистами в России считаются люди, которые пять лет обучались в институте и получили диплом. Клименко предложил признать, что программирование — это профессия, которое не требует пятилетнего образования.

— Есть смысл открыть курсы, возможно даже однолетние, чтобы получить пласт специалистов, способных восполнить пробелы в кадрах, — подчеркнул собеседник.

Клименко добавил, что сейчас такие кадры очень востребованы. Есть определенные трудности с программным обеспечением и технологиями, но главная задача на сегодняшний день быстро подготовить «айтишников», цитирует его «Подмосковье сегодня».

До этого сообщалось, что Мостуризм совместно с комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга, департаментом инвестиционной и промышленной политики столицы и компанией VK запустил образовательный IT-маршрут для школьников и студентов.