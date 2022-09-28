Американский публицист назвал украинский кризис разрушительной ошибкой США

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Политики Соединенных Штатов часто совершают разрушительные ошибки, и конфликт на Украине стал одной из них. Такое мнение выразил старший научный сотрудник в области обороны и внешней политики Института Катона, публицист Тед Карпентер.

— Дядя Сэм оставляет за собой по всему миру след разрухи и кровавых трагедий, прежде всего на Балканах, в Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии и Йемене. Последним примером стало решение администрации Байдена превратить Украину в пешку в соперничестве с Россией, — заявил Карпентер.

Он отметил, что американская пресса предпочитает не говорить о политических ошибках Вашингтона. Публицист призвал власти США исправить три свои внешнеполитические ошибки: перестать навязывать третьим странам чуждые ценности, ввязываться в войны ради смены режимов, путать важные национальные интересы и периферийные, передает РИА Новости.

28 сентября посол России в США Анатолий Антонов заявил, что заявления американской стороны о допустимости ударов западным оружием по ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областям делают Вашингтон стороной конфликта.

Дипломат подчеркнул, что Белый дом «науськивает» украинские власти продолжать применять западное оружие без осознания риска таких действий.