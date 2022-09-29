Столичные трамваи становятся удобнее для пассажиров

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В этом году трамвайный парк города пополнился 43 вагонами «Витязь-Москва», на остановках появится более 50 приподнятых платформ, а пути отгородят от автодорог. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы в четверг, 29 сентября.

— Приподнятые платформы помогают повысить комфорт, а также скорость высадки и посадки пассажиров — именно поэтому мы включаем их в программы благоустройства улиц. Мы планируем, что по итогам года будет обустроено не меньше 50 таких удобных платформ, — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Отмечается, что приподнятые платформы отличаются от обычных повышенным удобством. Высота пола на них соответствует уровню пола трамвайного вагона, что позволяет войти и выйти в один шаг. Платформы нового типа в этом году появились еще на шести улицах.

Кроме того, в этом году планируется отгородить от проезжей части 68 километров трамвайного полотна. По словам Ликсутова, подобная практика повышает эффективность работы транспорта и делает поездки на трамвае еще безопаснее и надежнее.

В этом году трамвайный парк пополнили 43 трехсекционными низкопольными вагонами «Витязь-Москва». Это позволило произвести замену 95 процентов трамваев в городе. В новых вагонах одновременно могут ехать до 260 человек, передает официальный сайт мэра Москвы.

12 сентября сообщалось, что в этом году по схемам Центра организации дорожного движения правительства Москвы благоустроят 44 улицы. В рамках работ будут созданы просторные тротуары в местах большого скопления пешеходов.