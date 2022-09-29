Москвичам рассказали, как столица поддерживает горожан старшего поколения

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Для представителей старшего поколения в Москве продолжают искать новые способы социальной поддержки. В настоящее время каждый четвертый житель столицы является пенсионером. Об этом в четверг, 29 сентября, заявила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Пенсионеров в столице три миллиона. При этом около 500 тысяч из них — горожане старше 80 лет. Всего пять лет назад людей этого возраста было на треть меньше, а количество долгожителей в возрасте 100 лет и старше выросло за тот же период на четверть, — рассказала она.

По ее словам, город планирует реализовывать совместную работу с вузами, которая поможет найти новые кадры для работы в социальной сфере.

Заммэра отметила, что современные технологии дают возможность помогать пенсионерам не только с покупкой продуктов и оплатой услуг, но и с приготовлением пищи, уборкой и прогулками.

Кроме того, процесс подачи заявления на социальное обслуживание также стал проще. Теперь москвичи могут обратиться за помощью через портал mos.ru или в любом центре госуслуг «Мои документы».

Для тех пенсионеров, которые нуждаются в круглосуточной поддержке, в Москве работают восемь геронтологических центров с филиалами.

Также в городе продолжают капитально ремонтировать социальные дома. В здания внедряют новые стандарты организации внутреннего пространства.

Для организации качественного досуга для пенсионеров Москвы запустили проект «Московское долголетие». Он начал свою работу в 2018 году. За это время к нему присоединились свыше 434 тысячи москвичей, передали слова Раковой на официальном сайте мэра Москвы.

21 сентября на ВДНХ прошло одно из самых масштабных событий Года культурного наследия — флешмоб «Вальс народов России». 3 075 танцующих пар — представители разных городов, стран, национальностей и возрастов — исполнили вальс перед фонтаном «Дружба народов». Среди танцоров было 189 пар — участников проекта «Московское долголетие».