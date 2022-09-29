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Первую новостройку по реновации начинают заселять Ново-Переделкине

Лейла Алиева

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Первую новостройку по реновации начинают заселять Ново-Переделкине
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Россия, Москва, улица Скульптора Мухиной, 11/1 Карта всех событий

В столичном районе Ново-Переделкино стартует переселение жильцов по программе реновации. Об этом сообщил руководитель городского Департамента градостроительной политики Сергей Левкин в четверг, 29 сентября.

По его словам, данный это уже восьмой район на западе города, где начинается переселение участников программы.

— В современные и комфортные квартиры переедут более 150 жителей (58 семей) из домов 3, 5, 7, 9 и 28 на 6-й улице Лазенки, а также из дома 9 на 1-й улице Лукино, — рассказал Левкин.

Он также добавил, что несмотря на санкционное давление, город выполняет все обязательства перед жителями домов, включенных в программу реновации.

Всего в районе по программе реновации расселят 14 жилых домов, один из которых имеет историческую и архитектурно-художественную ценность и будет сохранен. Новые квартиры получат более 450 жителей, пишет официальный сайт мэра Москвы.

До этого заместитель мэра столицы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарев сообщил, что до конца года планируется достроить свыше 30 домов по реновации общей площадью более 850 тысяч квадратных метров. Он отметил, что темпы строительства жилья постоянно растут.

Строительство Жилье Район Ново-Переделкино
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