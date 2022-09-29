DPA: Еврокомиссия выступила с инициативой установить потолок цен на газ из России

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Еврокомиссия выступила с новой инициативой ввести ограничение цен на российский газ, в частности, установив потолок цен в Европе. Об этом в четверг, 29 сентября, сообщило агентство DPA со ссылкой на соответствующий документ.

— Главная цель ЕС — гарантировать более низкие цены для потребителей этой зимой, — говорится в публикации.

Уточняется, что инициатива была вызвана давлением на Еврокомиссию со стороны ряда стран Евросоюза. Несмотря на это, Брюссель лишь частично реагирует на пожелания членов объединения.

В рамках обеспечения более низкой цены предлагается несколько вариантов действий. Так, ЕК предлагает установить максимально возможную стоимость на газ из России. Кроме того, рассматривается возможность ограничения цены на сырье при производстве электрической энергии, передает ТАСС.

Накануне сообщалось, что Еврокомиссия предложила новый пакет санкций в отношении России: он предполагает введение потолка цен на российскую нефть. Помимо этого, новые рестрикции включают в себя запрет на импорт в ЕС российских продуктов и расширение списка запрещенных к экспорту в Россию товаров.