Очистные сооружения построят в Коммунарке

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Москомэкспертиза согласовала проект объекта очистных сооружений поверхностного стока в Коммунарке. Об этом в четверг, 29 сентября, сообщила председатель ведомства Анна Яковлева.

Трехэтажное здание предполагает наличие административной и одноэтажной производственной частей.

Проектом предусматривается устройство очистного сооружения поверхностного стока. В рамках проекта специалисты возведут насосную станцию дождевой канализации с отделением для мусорозадерживающих корзин. Кроме того, будет возведен приемный канал и горизонтальные песколовки.

Яковлева отметила, что на объекте также будет насосное оборудование для откачивания осада, фильтровальная станция с системой очистки и многое другое.

Территории вокруг объекта планируется озеленить и разместить там малые архитектурные формы, передает официальный портал мэра Москвы.

23 сентября городские службы приступили к реконструкции очистных сооружений Троицка с увеличением их производительности с 25 до 40 тысяч кубических метров в сутки. Об этом сообщил глава Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин. Реконструкция пройдет в три этапа. Сперва специалисты произвели частичный демонтаж сетей и сооружений, которые не участвуют в технологическом процессе очистки.