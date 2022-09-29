Андрей Бочкарев: Монтаж светового оборудования завершен на станции «Текстильщики» БКЛ метро

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Специалисты полностью выполнили устройство архитектурного освещения на платформенном участке станции «Текстильщики» восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— На платформенном участке смонтированы панели подвесного потолка со светильниками. Свет отражается от второго уровня потолка и падает на платформу через проемы. Такая конструкция напоминает геометрию ткацкого станка, что вызывает ассоциации с названием станции, — рассказал он.

По словам заммэра, отделка пассажирской зоны станции завершена на 90 процентов.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» (Группа компаний «Мосинжпроект» – генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства новых линий и станций столичного метро) Юрий Кравцов добавил, что архитектурно-отделочные работы практически завершены на платформенном участке и продолжаются в северном и южном вестибюлях.

Большая кольцевая линия (БКЛ) метро скоро замкнется, осталось еще девять станций. Уточняется, что после полного запуска БКЛ 3,3 миллиона москвичей смогут экономить до 45 минут в день.