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Андрей Бочкарев: Монтаж светового оборудования завершен на станции «Текстильщики» БКЛ метро

Лейла Алиева
Город
Андрей Бочкарев: Монтаж светового оборудования завершен на станции «Текстильщики» БКЛ метро
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Специалисты полностью выполнили устройство архитектурного освещения на платформенном участке станции «Текстильщики» восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— На платформенном участке смонтированы панели подвесного потолка со светильниками. Свет отражается от второго уровня потолка и падает на платформу через проемы. Такая конструкция напоминает геометрию ткацкого станка, что вызывает ассоциации с названием станции, — рассказал он.

По словам заммэра, отделка пассажирской зоны станции завершена на 90 процентов.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» (Группа компаний «Мосинжпроект» – генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства новых линий и станций столичного метро) Юрий Кравцов добавил, что архитектурно-отделочные работы практически завершены на платформенном участке и продолжаются в северном и южном вестибюлях.

Большая кольцевая линия (БКЛ) метро скоро замкнется, осталось еще девять станций. Уточняется, что после полного запуска БКЛ 3,3 миллиона москвичей смогут экономить до 45 минут в день.

Строительство Большая Кольцевая линия (БКЛ) Район Текстильщики
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