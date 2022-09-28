Последние девять станций замкнут БКЛ метро в скором времени

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Большая кольцевая линия (БКЛ) метро скоро замкнется, осталось еще девять станций. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в среду, 28 сентября.

— Только с открытием двух станций «Нагатинский затон» и «Кленовый бульвар» метро в пешей доступности появится у больше чем 50 тысяч москвичей. Район Нагатинский Затон с появлением собственной станции станет гораздо привлекательнее для жизни, бизнеса и прогулок, — отметил глава ведомства Максим Ликсутов.

По его словам, после полного запуска БКЛ 3,3 миллиона москвичей смогут экономить до 45 минут в день. Так, с открытием «Нагатинского Затона» более 21 тысяч жителей впервые получат метро в пешей доступности. Для 30 тысяч людей метро станет ближе с новой станцией «Кленовый бульвар», а из других районов станет легче добираться до парка Коломенское, пишет Telegram-канал «Дептранс Москвы».

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что специалисты завершили отделку в большей части пассажирской и технической зонах станции «Сокольники» северо-восточного участка БКЛ. На стенах и балконе были смонтированы художественные композиции, изображающие фотографии и плакаты эпохи прошлого столетия.