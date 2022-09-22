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Андрей Бочкарев: Завершена архитектурная отделка платформы и второго вестибюля станции «Сокольники» БКЛ

Евгений Жуков
Город
Андрей Бочкарев: Завершена архитектурная отделка платформы и второго вестибюля станции «Сокольники» БКЛ
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Завершилась отделка в большей части пассажирской и технической зонах станции «Сокольники» северо-восточного участка Большой кольцевой линии метро (БКЛ). Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в четверг, 22 сентября.

Как уточняется, на стенах и балконе «Сокольников» смонтированы художественные композиции, изображающие фотографии и плакаты эпохи прошлого столетия.

— Оформление новой станции большого кольца посвящено труду метростроителей, — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Также он отметил, что в вестибюле № 1 облицовка стен и монтаж потолка близятся к концу. В свою очередь в вестибюле № 2 отделочные работы уже завершены. Сообщается, что интерьеры обоих вестибюлей будут выполнены в черных и серых тонах, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось об открытии выставки на Цветном бульваре «Архитектура метро», посвященной строительству новых станций Московского метрополитена. На открывшейся выставке посетители познакомятся с интересными фактами о строительстве станций.

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