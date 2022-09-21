Андрей Бочкарев: В Москве открылась выставка, посвященная архитектуре современных станций метро

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

В Москве на Цветном бульваре состоялось открытие выставки «Архитектура метро», посвященной строительству новых станций Московского метрополитена. Об этом сообщил заместитель мэра столицы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в среду, 21 сентября.

Он подчеркнул, что за последние годы сеть московской подземки выросла в полтора раза.

— За это время возведено более 198 километров линий, построено и введено в эксплуатацию 100 станций метро и Московского центрального кольца (МЦК) и 11 электродепо, — рассказал Андрей Бочкарев.

Как уточняется, до конца 2024 года планируется завершить строительство и реконструкцию 64,6 километра линий, 27 станций и трех электродепо для обслуживания поездов метро.

Заммэра также отметил, что, несмотря на пандемию и экономические санкции, активное строительство объектов метрополитена продолжается.

На открывшейся выставке посетители смогут узнать о развитии радиальных линий столичной подземки, а также познакомиться с интересными фактами о строительстве уже открытых станций.

До этого Бочкарев рассказал о завершении монтажа подвесного потолка и архитектурного освещения в вестибюле и на платформе станции «Кленовый бульвар».