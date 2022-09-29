Андрей Бочкарев: До конца года на МЦД построят и реконструируют шесть станций

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На МЦД до конца 2022 года специалисты планируют реконструировать и построить шесть остановочных пунктов. Об этом в четверг, 29 сентября, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, с начала года рабочие уже построили две остановки: Минская на МЦД-4 и Печатники на МЦД-2. Также удалось провести реконструкцию станций Толстопальцево и Площадь трех вокзалов.

Заммэра добавил, что за это время также удалось ввести в эксплуатацию третий путь на участке Каланчевская — Курская. Его протяженность составила четыре километра.

Глава Стройкомплекса отметил, что до конца 2022 года в Москве должно подойти к концу строительство нового остановочного пункта на МЦД-2 Марьина Роща. Также необходимо завершить работы по реконструкции станций Мещерская, Переделкино, Лесной городок, Очаково и Окружная.

По словам декана Факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгения Михайленко, в настоящее время москвичи могут наблюдать активный редевелопмент территорий, которые расположены вдоль МЦД.

До конца года специалисты завершат строительство надземного перехода через пути первого Московского центрального диаметра (МЦД-1), расположенного на пересечении улиц Полоцкой и Гвардейской. Об этом в среду, 28 сентября, сообщил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.