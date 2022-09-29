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Незаконное строение демонтировали в Басманном районе

Лейла Алиева
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Незаконное строение демонтировали в Басманном районе
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Россия, Москва, Большая Почтовая улица, 36 Карта всех событий

Специалисты столичной Госинспекции по недвижимости завершили работы по демонтажу незаконного строения в Басманном районе. Об этом в четверг, 29 сентября, сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что ранее земельный участок был предоставлен для эксплуатации существующих административных и производственных зданий.

— Самовольно на территории был построен объект — одноэтажное строение автомойки площадью 135 квадратных метров и высотой четыре метра. Земельный участок под строительство не предоставлялся, разрешение на строительство не выдавалось, — сказал начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

На данный момент договор аренды расторгнут, а также приняты меры по пресечению нарушений и ликвидации незаконной постройки.

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