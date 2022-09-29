Митинги против остановки использования платежной системы «Мир» прошли в Турции

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Турецкая партия «Родина» организовала акцию протеста против выхода государственных и частных банков из российской платежной системы «Мир». Об этом сообщила газета Aydınlık в четверг, 29 сентября.

— Партия «Родина» провела в Анталье акцию протеста против давления США на Турцию и решения банков выйти из системы «Мир». США, угрожающие России, угрожают и Турции, — говорится в публикации.

В процессе акции участники подвергли критике решение государственных агрегаторов выйти из платежной системы. По их словам, это свидетельствует о том, что банки поддались давлению стран Запада.

Генеральный секретарь фракции Догу Перинчек заявил, что подобное решение агрегаторов является «динамитом», который в будущем может подорвать туризм в стране и экономику, передает РИА Новости.

В Турции не осталось банков, принимающих карты российской платежной системы, после отказа госбанков от использования подобной системы. Однако турецкое руководство в ближайшие два дня объявит детали платежной системы, которая станет альтернативой отечественной системе. «Вечерняя Москва» решила выяснить, какие альтернативы могут появиться на турецком рынке.