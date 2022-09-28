«В обход санкций»: чем могут заменить российскую платежную систему в Турции

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В Турции не осталось банков, принимающих карты российской платежной системы, после отказа госбанков от использования подобной системы. Однако турецкое руководство в ближайшие два дня объявит детали платежной системы, которая станет альтернативой отечественной системе. «Вечерняя Москва» решила выяснить, какие альтернативы могут появиться на турецком рынке.

Профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков выразил мнение, что в Турции будет создана техническая система для туристов из России.

— Я предполагаю, что будет создана чисто техническая система из турецких банков, которая будет предлагать обслуживание карт нашим туристам. То есть обладатель карты будет обслуживаться в турецкой системе, так происходит замена электронной российской системы на турецкую в обход санкций, — пояснил он.

При этом экономист считает, что, вероятнее всего, у граждан России останется возможность использовать уже созданные карты.

— Скорее всего, у туристов останутся те же самые банковские карты, либо уже в самой Турции будет какая-то ее замена. Пока неизвестна точная технология альтернативы, но раз турецкое правительство собирается, то это говорит о важности подобного вопроса для Турции, — заключил Юденков.

Директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков в свою очередь обозначил «ВМ» два варианта действий турецких властей по этой тематике:

Ребрендинг карты «Мир»;

Создание платежной системы на основе рубля и лиры.

— Первый — это некий ребрендинг с таким же финалом, как и предыдущие карты, в самое ближайшее время. Второй — создание какой-то системы расчетов, которая будет базироваться исключительно, допустим, на турецкой лире и российском рубле. То есть когда мы с вами не выходим на какие-то другие валюты, — заявил он.

При этом специалист отметил, что данное нововведение будет достаточно дорогим для двух сторон. Однако эксперт считает, что второй вариант наиболее вероятен, поскольку первый вариант может попасть под санкции.

— Ну, в принципе, и второй вариант может закрыться, тут зависит от того, будут ли или нет нарушаться в этом случае санкции. Если будут, то какая разница? При этом надо понимать, что для Турции значительно важнее европейский и американский рынок, чем российский, — подытожил Солодков.

Директор института социоэкономики Московского финансово-юридического университета Александр Бузгалин в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил причины, по которым иностранные банки отказываются от платежной системы «Мир».