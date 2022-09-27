Три госбанка в Турции отказались от использования платежной системы «Мир»

Фото: shutterstock

Три турецких государственных банка отказались от использования российской платежной системы «Мир». Об этом сообщил во вторник, 27 сентября, телеканал NTV.

Такое решение банки приняли из-за опасений попасть под санкции Соединенных Штатов.

Отмечается, что официальные источники пока не подтверждали данную информацию.

23 сентября сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил членам правительства совместно с Россией разработать альтернативы платежной системе «Мир». Как уточняется, переговоры с Москвой велись специальными ведомствами, в частности, самими министрами.

До этого стало известно, что в Узбекистане по техническим причинам приостановили обслуживание карт «Мир».

Также крупнейший турецкий частный банк Is bankasi приостановил работу с российской платежной системой. После этого кредитная организация DenizBank также прекратила обслуживать российские карты «Мир» в Турции.

Директор института социоэкономики Московского финансово-юридического университета Александр Бузгалин в разговоре с «Вечерней Москвой» пояснил ситуацию с банками, их мотивацию, касающуюся отказа от работы с платежной системой «Мир».