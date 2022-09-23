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В Узбекистане временно не будут обслуживать карты «Мир»

Евгений Жуков
В мире
В Узбекистане временно не будут обслуживать карты «Мир»
Фото: shutterstock

В Узбекистане по техническим причинам приостановили обслуживание карт «Мир». Об этом рассказали в пресс-службе процессингового центра Uzcard в пятницу, 23 сентября.

С семи утра сегодняшнего дня обслуживание карт «Мир» в инфраструктуре ПС Uzcard и работа кобейджинговых карт Uzcard — «Мир» за рубежом приостанавливается, передали в организации.

При этом отмечается, что кобейджинговые карты Uzcard — «Мир» на территории страны продолжат функционировать в штатном режиме.

19 сентября стало известно, что крупнейший турецкий частный банк Is bankasi приостановил работу с российской платежной системой «Мир». После этого кредитная организация DenizBank также прекратила обслуживать российские карты «Мир» в Турции.

Позже сообщили, что некоторые банки во Вьетнаме и в Казахстане вслед за турецкими приостановили работу с платежной системой «Мир».

Директор института социоэкономики Московского финансово-юридического университета Александр Бузгалин в беседе с «Вечерней Москвой» прокомментировал ситуацию с банками, их мотивацию отказа от работы с платежными системами «Мир».

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