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СМИ: Эрдоган поручил разработать альтернативы системе «Мир» вместе с Россией

Евгений Жуков
В мире
СМИ: Эрдоган поручил разработать альтернативы системе «Мир» вместе с Россией
Фото: Администрация президента РФ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил членам правительства совместно с Москвой разработать альтернативы российской платежной системе «Мир». Об этом рассказал сотрудник телеканала A Haber в пятницу, 23 сентября.

Как уточняется, переговоры с Россией велись специальными ведомствами, в частности, самими министрами. Также известно, что в ближайшие часы президент Турции проведет обсуждение по этой теме, передали в СМИ.

Никакой конкретики касательно самих альтернатив названо не было.

До этого стало известно, что в Узбекистане по техническим причинам приостановили обслуживание карт «Мир».

Также крупнейший турецкий частный банк Is bankasi приостановил работу с российской платежной системой. После этого кредитная организация DenizBank также прекратила обслуживать российские карты «Мир» в Турции.

Директор института социоэкономики Московского финансово-юридического университета Александр Бузгалин в разговоре с «Вечерней Москвой» пояснил ситуацию с банками, их мотивацию, касающуюся отказа от работы с платежной системой «Мир».

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