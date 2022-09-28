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Aydınlık: Власти Турции в ближайшие два дня объявят детали альтернативы карте «Мир»

Евгений Жуков
В мире
Aydınlık: Власти Турции в ближайшие два дня объявят детали альтернативы карте «Мир»
Фото: Pixabay

Турецкое руководство в ближайшие два дня объявит детали платежной системы, разработанной в качестве альтернативы российской системе «Мир». Об этом сообщило издание Aydınlık в среду, 28 сентября.

Согласно полученной информации, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел совещание с сотрудниками профильных экономических структур по проблеме приема карт «Мир».

Издание утверждает, что после этой встречи стало известно о ходе работы по данному направлению, а вся информация, касаемая деталей разрабатываемой альтернативной платежной системы, «будет объявлена через один или два дня».

До этого сообщалось, что три турецких государственных банка отказались от использования российской платежной системы «Мир». Как уточняется, такое решение банки приняли из-за опасений попасть под санкции со стороны Вашингтона.

21 сентября директор института социоэкономики Московского финансово-юридического университета Александр Бузгалин в беседе с «Вечерней Москвой» пояснил ситуацию с банками, их мотивацию, касающуюся отказа от работы с платежной системой «Мир».

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