Мошенники обманом заставили подмосковную пенсионерку перевести им два миллиона рублей

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

Мошенники обманом вынудили пенсионерку из города Королев перевести им на банковский счет два миллиона рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в четверг, 29 сентября.

По ее словам, неизвестный молодой человек позвонил 69-летней женщине и представился сотрудником службы безопасности банка. Аферист сообщил пенсионерке, что по ее паспортным данным кто-то пытается оформить кредит. Для того, чтобы отменить эту операцию, нужно перевести деньги на безопасный счет.

Жительница Подмосковья поверила злоумышленнику и отправила на указанные им реквизиты более двух миллионов рублей. После этого мошенник перестал выходить на связь. Женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

В результате оперативно-разыскных действий сотрудники правоохранительных органов вычислили подозреваемых и задержали их в Казани. Ими оказались 18-летний и 19-летний местные жители. Фигуранты заключены под стражу.

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Также сотрудниками МВД проводится поиск, задержание сообщников аферистов и выявление новых эпизодов дистанционных краж, к которым причастна группа.

Еще один случай мошенничества произошел в Зеленограде. Двое подозреваемых обманули мужчину, которого согласились подвезти, и заставили его отдать им 150 тысяч рублей.