У жителя столицы угнали машину, пока он ходил в магазин. Видео

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Россия, Москва, МКАД, 14-й километр Карта всех событий

Мужчина угнал оставленный на несколько минут автомобиль на юго-востоке столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу, полковник внутренней службы Владимир Васенин в четверг, 29 сентября.

По его словам, пострадавший остановился у торгового комплекса на 14 километре МКАД и, оставив ключи в замке зажигания, отлучился на несколько минут. Заметивший это злоумышленник сел за руль иномарки и уехал в неизвестном направлении.

Момент кражи попал на видео.

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Вскоре владелец авто вернулся на парковку и обратился в полицию. По его словам в машине были деньги и товар. Нанесенный ущерб превысил миллион рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

В результате оперативно-розыскных действий сотрудники полиции задержали подозреваемого на Проспекте мира. Им оказался 47-летний ранее судимый гражданин ближнего зарубежья. Похищенный автомобиль с деньгами и ценными вещами у него изъяли и вернули владельцу.

Самого подозреваемого заключили под стражу. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

Другой угон автомобиля произошел на юго-западе столицы. Мужчина украл аккумулятор из одной машины, чтобы потом похитить другую.