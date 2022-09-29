Жилой квартал по программе реновации возведут в Очаково-Матвеевском

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Россия, Москва, Очаковское шоссе Карта всех событий

В столичном районе Очаково-Матвеевское планируется построить жилой квартал общей площадью 139 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов в четверг, 29 сентября.

— Корпуса возведут по квартальному принципу вокруг закрытого двора. Геометрия фасадов лаконична, имеет четкие пропорции. Отделку выполнят из материалов натуральных оттенков – это пиленый кирпич, частично штукатурка и фиброцементные плиты. Также предусмотрены корзины под кондиционеры из перфорированного металла, — рассказал он.

По словам Кузнецова, первые этажи будут отведены под коммерческую аренду, а на подземном уровне планируется построить паркинг.

До этого заместитель мэра столицы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарев сообщил, что до конца года планируется достроить свыше 30 домов по реновации общей площадью более 850 тысяч квадратных метров. Он отметил, что темпы строительства жилья постоянно растут.