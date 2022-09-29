Сенатор указал на расхождения в законах о выезде за границу состоящих на воинском учете россиян

Фото: Пресс-служба Совфеда

В российском законодательстве есть расхождения относительно возможности выезда за границу для граждан, которые состоят на воинском учете. Об этом заявил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас в четверг, 29 сентября.

— Да, действительно, в соответствии с ФЗ «О порядке выезда из РФ и порядке въезда в РФ» запрет на выезд распространяется только на лиц, призванных на военную службу, то есть на лиц, получивших повестку, — отметил сенатор.

По его словам, настоящий закон «не предусматривает ограничений в период мобилизации по выезду за пределы РФ для лиц, состоящих на воинском учете, но еще не получивших повестку». При этом такие ограничения содержит федеральный закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ».

— Если такое лицо выехало за пределы РФ в период мобилизации, оно нарушило ФЗ «О мобилизации...», но не нарушило ФЗ «О порядке выезда из РФ», — написал Клишас в своем Telegram-канале.

До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что россияне, которые состоят на воинском учете, не обязаны получать разрешение у комиссариатов для выезда за границу в период мобилизации. Сославшись на уточнения от Минобороны России, он отметил, что, так как объявлена частичная мобилизация, норма статьи 21 закона 31-ФЗ не применяется.