Володин: В период частичной мобилизации запрет на выезд военнообязанных граждан не действует

Фото: Пресс-служба Госдумы

Россияне, которые состоят на воинском учете, не обязаны получать разрешение у комиссариатов для выезда за границу в период мобилизации. Об этом в четверг, 29 сентября, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

— Довожу до вашего сведения. После сегодняшней публикации поступило разъяснение от Минобороны России. Так как мобилизация частичная, норма статьи 21 закона 31-ФЗ не применяется. В связи с чем передвижение граждан, состоящих на воинском учете, не требует разрешения военных комиссариатов, — написал он в своем Telegram-канале.

До этого Вячеслав Володин заявил, что состоящие на воинском учете граждане России не могут покинуть место жительства в период объявления мобилизации в стране. Он отметил, что сегодня правительству поступает множество обращений по вопросам мобилизации.

Накануне сообщалось, что мобильный пункт военкомата развернули в Выборгском районе Ленинградской области на границе с Финляндией. Подлежащим мобилизации гражданам вручают повестки, остальным предлагают записаться в добровольцы.