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Мобильный пункт военкомата развернули на российско-финляндской границе

Георгий Соланович
Общество
Мобильный пункт военкомата развернули на российско-финляндской границе
Фото: ВК / Интересный Выборг

Мобильный пункт военкомата развернули в Выборгском районе Ленинградской области на границе с Финляндией, подлежащим мобилизации гражданам вручают повестки, остальным предлагают записаться в добровольцы. Информацию об этом подтвердили в администрации Выборгского района в среду, 28 сентября.

— Работа мобильных пунктов организована в рамках закона, — заявили в администрации.

По словам таможенника, мобильный пункт располагается на автомобильном пункте пропуска «Торфяновка» с 27 сентября. Сотрудник таможни также подтвердил информацию о том, что гражданам вручают повестки и предлагают записаться в добровольцы, передает «47news».

Информация о датах сворачивания передвижного военкомата не уточняется.

До этого сообщалось, что на контрольно-пропускном пункте «Верхний Ларс», расположенном в Северной Осетии, будет размещен мобилизационный пункт военкомата. Уточняется, что решение было принято в процессе совещания о ситуации на границе с Грузией. Местное правительство заявляло, что повестки вручают только жителям республики, однако 27 сентября стало известно, что на КПП «Верхний Ларс» в Северной Осетии повестки вручают жителям всех регионов.

Финляндия Мобилизация Ленинградская область
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