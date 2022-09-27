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Власти Северной Осетии: Повестки на КПП «Верхний Ларс» получают жители всех регионов РФ

Георгий Соланович
Общество
Власти Северной Осетии: Повестки на КПП «Верхний Ларс» получают жители всех регионов РФ
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

На КПП «Верхний Ларс» в Северной Осетии, разделяющим Россию с Грузией, повестки получают жители всех регионов РФ. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона во вторник, 26 сентября.

До этого северноосетинское правительство заявляло, что повестки вручают только жителям республики.

— Сейчас ситуация меняется. Теперь на руках у оперативных групп будут списки по другим регионам России, вне зависимости от места постановки на воинский учет, — говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что основное правило получения вручения повесток заключается в том, что документ должен быть передан лично в руки призывнику, передает РБК.

До этого сообщалось, что на контрольно-пропускном пункте «Верхний Ларс», расположенном в Северной Осетии, будет размещен мобилизационный пункт военкомата. Уточняется, что решение было принято в процессе совещания о ситуации на границе с Грузией.

Также стало известно, что грузинские власти могут закрыть въезд в страну для мужчин призывного возраста из России. Подобный вопрос в настоящее время обсуждается в кабинете министров Грузии.

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