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Володин объяснил права военнообязанных по выезду за границу России

Александр Афонин
Общество
Володин объяснил права военнообязанных по выезду за границу России
Фото: Пресс-служба Госдумы

Россияне, которые стоят на воинском учете, не могут покинуть место жительства в период объявления мобилизации в стране. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в четверг, 29 сентября.

— Обращаю ваше внимание, согласно 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов (статья 21). Такая норма закона есть, и ей должны руководствоваться все военнообязанные, — сказал он.

Депутат отметил, что сегодня поступает множество обращений по вопросам мобилизации. На их основе выстраивается необходимая работа и решаются проблемы.

По словам политика, чаще всего граждане обращаются с проблемами призыва людей, имеющих возраст выше положенного и вопросами выезда военнообязанных граждан за пределы России, отметил Володин в своем Telegram-канале.

Накануне Вячеслав Володин заявил, что в России начался процесс заполнения списков, где указываются выезжающие из страны граждане. Во время пленарного заседания он также предложил рассмотреть вопрос дальнейшей судьбы автомобилей уехавших россиян.

Граница Мобилизация Вячеслав Володин
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