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Володин заявил, что в России начали составление списка выезжающих из страны граждан

Александр Афонин
Общество
Володин заявил, что в России начали составление списка выезжающих из страны граждан
Фото: Пресс-служба Госдумы

В России начался процесс заполнения списков, где указываются выезжающие из страны граждане. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в процессе пленарного заседания палаты в среду, 28 сентября.

— Вот у нас составляют списки всех тех, кто сейчас на выезд. Вы думаете: вот, они выезжают, и никто не видит, кто поехал, зачем поехал. Сейчас уже машины бросают. Тоже надо подумать, — сказал он.

Депутат также предложил рассмотреть вопрос дальнейшей судьбы автомобилей уехавших россиян. По его словам, их можно передать во владение семьям, чьи родственники отправились на Украину для участия в спецоперации, передает РИА Новости.

До этого в комитете Государственной думы по обороне рассказали, что списки выезжающих россиян не ведутся. Как уточняется, конкретный перечень покинувших Российскую Федерацию не составляется. Существует только единая база пересекающих границу граждан.

Накануне заместитель военного комиссара Москвы Максим Локтев заявил, что военнообязанные россияне, получившие бронь, освобождающую от призыва в рамках частичной мобилизации, имеют право на свободное перемещение по стране и выезд за границу.

Граница Вячеслав Володин Россия
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