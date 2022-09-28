Комитет Госдумы по обороне рассказал про списки выезжающих россиян

Фото: Пресс-служба Госдумы

В комитете Государственной думы по обороне рассказали, что списки выезжающих россиян не ведутся. Об этом стало известно в среду, 28 сентября.

Как уточняется, перечень россиян, покинувших Российскую Федерацию, не составляется. Существует только единая база пересекающих границу граждан, передает Telegram-канал РИА Новости.

Накануне глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов рассказал, что россияне, покинувшие страну во время частичной мобилизации, не нарушившие при этом закон, смогут вернуться без правовых последствий в любой момент.

До этого сообщалось, что на русско-грузинской границе организована выдача повесток россиянам, которые подлежат призыву в рамках частичной мобилизации.

Заместитель военного комиссара Москвы Максим Локтев сообщил, что военнообязанные граждане, получившие бронь, освобождающую от призыва в рамках частичной мобилизации, имеют право на свободное перемещение по стране и выезд за границу.

Также он добавил, что документы оформляются военным комиссариатом заблаговременно, до объявления мобилизации.