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В комиссариате Москвы напомнили о праве выезжать за границу при наличии брони

Александр Афонин
Город
В комиссариате Москвы напомнили о праве выезжать за границу при наличии брони
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Военнообязанные россияне, получившие бронь, освобождающую от призыва в рамках частичной мобилизации, имеют право на свободное перемещение по стране и выезд за границу. Об этом во вторник, 27 сентября, заявил заместитель военного комиссара Москвы Максим Локтев.

— Если гражданин забронирован на своем предприятии и выполняет задачи в интересах государства, он имеет право свободно передвигаться как по стране, так и выезжать за границу. В установленном порядке документы оформляются военным комиссариатом заблаговременно, до объявления мобилизации, — цитирует Локтева ТАСС.

До этого Максим Локтев сообщил, что мобилизация в столице проходит согласно плану, сотрудники военкоматов вручают повестки только тем гражданам, которые подходят под критерии. По его словам, многие москвичи приходят в военкоматы добровольно.

«Вечерняя Москва» собрала ответы на основные вопросы о частичной мобилизации в словах российских официальных лиц и в заявлениях ведомств. Так, президент России Владимир Путин подчеркнул, что при частичной мобилизации призовут запасников с военным опытом.

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