Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

В военном комиссариате Москвы рассказали о проведении мобилизации в городе

Александр Афонин
Город
В военном комиссариате Москвы рассказали о проведении мобилизации в городе
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Мобилизация в столице проходит согласно плану, сотрудники военкоматов вручают повестки только тем гражданам, кто подходит под критерии. Об этом заявил заместитель военного комиссара Москвы полковник Максим Локтев во вторник, 27 сентября.

— Работа с вручением повесток проходит в плановом режиме. Военные комиссариаты Москвы отбирают граждан в соответствии с критериями мобилизации, — сказал он.

Локтев добавил, что в городе не наблюдается социальной напряженности. По его словам, многие москвичи приходят в военкоматы добровольно, не дожидаясь повесток. Это говорит о большом количестве патриотов в стране, передает ТАСС.

Накануне сообщалось, что в рамках частичной мобилизации призванным россиянам будут выплачивать не менее 195 тысяч рублей в месяц. Кроме того, у граждан имеются льготы, среди которых — бесплатный проезд, продовольственное и вещевое обеспечение и многое другое.

«Вечерняя Москва» собрала ответы на основные вопросы о частичной мобилизации в словах российских официальных лиц и в заявлениях ведомств. Так, президент России Владимир Путин подчеркнул, что при частичной мобилизации призовут запасников с военным опытом.

Мобилизация Москва Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Даниил Путянин
Даниил Путянин

Чистый воздух — главное богатство

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Иезуитская ситуация с визами

Александр Лосото
Александр Лосото

Бухгалтерия против морали

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Осень — красота зрелости

Сергей Ромашкин
Сергей Ромашкин

Туризм активно развивается

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Надежда без Шенгена

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Верный расчет и пошлый цинизм

Все мнения
О проекте