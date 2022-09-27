В военном комиссариате Москвы рассказали о проведении мобилизации в городе

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Мобилизация в столице проходит согласно плану, сотрудники военкоматов вручают повестки только тем гражданам, кто подходит под критерии. Об этом заявил заместитель военного комиссара Москвы полковник Максим Локтев во вторник, 27 сентября.

— Работа с вручением повесток проходит в плановом режиме. Военные комиссариаты Москвы отбирают граждан в соответствии с критериями мобилизации, — сказал он.

Локтев добавил, что в городе не наблюдается социальной напряженности. По его словам, многие москвичи приходят в военкоматы добровольно, не дожидаясь повесток. Это говорит о большом количестве патриотов в стране, передает ТАСС.

Накануне сообщалось, что в рамках частичной мобилизации призванным россиянам будут выплачивать не менее 195 тысяч рублей в месяц. Кроме того, у граждан имеются льготы, среди которых — бесплатный проезд, продовольственное и вещевое обеспечение и многое другое.

«Вечерняя Москва» собрала ответы на основные вопросы о частичной мобилизации в словах российских официальных лиц и в заявлениях ведомств. Так, президент России Владимир Путин подчеркнул, что при частичной мобилизации призовут запасников с военным опытом.