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«Особая энергия»: Билан восхитился мобилизованными мужчинами в Бурятии

Полина Долганова
Общество
«Особая энергия»: Билан восхитился мобилизованными мужчинами в Бурятии
Фото: YouTube / Осторожно: Собчак

Российский певец Дима Билан впечатлился мужеством мобилизованных россиян, которых встретил на вокзале в Бурятии.

По словам артиста, на него произвело впечатление то, какая энергия исходила от этих мужчин.

— Я стоял и смотрел, пытаясь поймать взгляд, чтобы сказать заветное: «С богом!». Какая-то особая энергия была вокруг ребят, либо была всегда, либо стала отчетливо видна в эти особенные дни! — цитирует Билана ФАН.

До этого рэпер Тимати заявил, что не собирается переезжать в другую страну и готов отправиться в военкомат, если ему придет повестка.

Российские артисты, не имеющие брони и отсрочки по состоянию здоровья, могут быть призваны в армию в рамках реализации указа о частичной мобилизации граждан. Об этом в среду, 28 сентября, сообщил портал «Объясняем.рф». По словам музыканта, пока он планирует развивать бизнес внутри страны, тем самым поднимая ее ВВП. Также он согласился с комментариями о том, что должен подтвердить свои слова о патриотизме, отправившись в зону спецоперации.

Знаменитости Дима Билан Мобилизация
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